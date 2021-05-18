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США запустили супутник для виявлення ракетних ударів

Автор: Дмитро Левицький

Американська космічна компанія United Launch Alliance у вівторок, 18 травня, здійснила успішний запуск ракети Atlas V. Ракета вивела на земну орбіту військовий супутник проекту SBIRS, який Пентагон використовує для виявлення ракетних ударів.

Запуск космічної ракети транслювався в YouTube.

Це вже п'ятий подібний супутник в рамках проекту SBIRS. Супутник використовують для відстеження подій на Землі в інфрачервоному діапазоні, а також як частину системи попередження про ракетний напад.

SBIRS може визначати траєкторії польоту ракет, ідентифікувати бойові частини, а також видавати цілевказівки для перехоплення ракет.

У період з 2011 по 2018 рік ракета Atlas V вивела на орбіту чотири подібні супутники. Однак через розвиток гіперзвукової зброї американське оборонне відомство передумало завершувати проект SBIRS. Виведені супутники доповнять, але потім замінять новими апаратами Next-Gen OPIR.

Нагадаємо, наприкінці квітня надважка ракета Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance вивела на земну орбіту супутник Пентагона. Військовий супутник засекречений, тому компанія транслювала лише запуск ракети-носія.

А нещодавно американська компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників для інтернет-мережі Starlink.

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