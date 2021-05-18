США запустили супутник для виявлення ракетних ударів

Це вже п'ятий подібний супутник в рамках проекту SBIRS. Супутник використовують для відстеження подій на Землі в інфрачервоному діапазоні, а також як частину системи попередження про ракетний напад.

SBIRS може визначати траєкторії польоту ракет, ідентифікувати бойові частини, а також видавати цілевказівки для перехоплення ракет.

У період з 2011 по 2018 рік ракета Atlas V вивела на орбіту чотири подібні супутники. Однак через розвиток гіперзвукової зброї американське оборонне відомство передумало завершувати проект SBIRS. Виведені супутники доповнять, але потім замінять новими апаратами Next-Gen OPIR.