У США запустили інформаційну кампанію "Республіканці за Україну"

Бюджет кампанії складає 2 мільйони доларів, а стартувала вона у вівторок і триватиме, попередньо, до кінця року.

У цей період показуватимуть рекламу від першої особи на кабельному та мережевому телебаченні, а також у цифровому форматі на YouTube, в якій виборці Республіканської партії прямо на камеру закликатимуть підтримати Україну.

Рекламні оголошення будуть розміщені на 10 щитах у Мілуокі під час перших президентських дебатів республіканців 23 серпня. Також вони транслюватимуться під час дебатів на національному каналі Fox News.

У релізі йдеться, що мета кампанії - нагадати американцям про важливість підтримки України та не відмовлятися від боротьби за свободу.

"Схоже, що надто багато лідерів партії вважають, що за протидію української демократії та ролі Америки у боротьбі за свободу не буде жодного покарання. Ми тут, щоб нагадати їм, що по всій країні є багато республіканців, які підтримують Україну", - зазначив національний представник республіканців в Україні Ганнер Рамер,

Вибори США у 2024 році та візити кандидатів в Україну

Нагадаємо, що 5 листопада 2024 року відбудуться 60-ті вибори президента США. Наразі свої кандидатури подали понад 15 політиків - серед них навіть племінник Кеннеді Роберт. Однак основними кандидатами все ще залишаються Джо Байден та Дональд Трамп.

Зараз по Трампу відкрито відразу кілька кримінальних проваджень, проте це не завадить йому взяти участь у гонці. Щобільше, у разі перемоги він може скасувати вирок суду.

Також зазначимо, що нещодавно, 5 серпня, до Києва здійснив візит кандидат у президенти США від Республіканської партії Крістофер Крісті, під час якого зустрівся з главою Української держави Володимиром Зеленським.

Раніше колишній віце-президент США та конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс також здійснив несподіваний візит до України, та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Він заявляв, що Штати мають і надалі надавати військову підтримку Україні, яка відбиває повномасштабну агресію РФ.