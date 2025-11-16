США запускають масштабні рейди для боротьби з нелегальною імміграцією

Федеральні служби США провели масштабні рейди в банках Шарлотта, розширюючи заходи з боротьби з нелегальною імміграцією і викликаючи побоювання серед місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Федеральні правоохоронні органи США в суботу провели операції в банківських центрах Шарлотта, Північна Кароліна. Метою дій стало посилення контролю над нелегальною імміграцією та підвищення безпеки громадян.
Представник Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) зазначила, що відомство збільшує присутність співробітників у місті, "щоб гарантувати безпеку американців та усунути загрози громадській безпеці".
Водночас подробиці операції, включно з кількістю задіяних співробітників і затриманих осіб, не розголошуються.
Мер Шарлотти та міські комісари закликали жителів звертатися за підтримкою, зокрема в поліцію округу Шарлотта і Мекленбург.
У заяві зазначено: "Існує низка організацій, готових допомогти особам, які шукають юридичну допомогу з питань імміграції".
Очевидці зазначають, що анонс рейдів викликав страх і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.
Президент Дональд Трамп зосередився на збільшенні кількості арештів іммігрантів у містах із демократичним керівництвом, зокрема Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. Місцеву владу було заздалегідь поінформовано про майбутню операцію, яка почалася в суботу.
Член Палати представників США від Демократичної партії Альма Адамс висловила стурбованість діями федеральних служб: "Іммігрантська громада Шарлотти є гордою частиною міста Квін-Сіті, і я не стану спостерігати, як моїх виборців залякують або переслідують".
У відповідь співробітник Прикордонної служби США Грегорі Бовіно заявив, що Адамс і губернатор Північної Кароліни мають "навчитися розрізняти нелегального іноземця та іммігранта", підкресливши позицію федеральних органів у питаннях контролю за міграцією.
Нагадуємо, що Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) має намір до кінця 2025 року депортувати понад 600 тисяч нелегальних мігрантів у межах політики адміністрації Трампа, спрямованої на посилення контролю за імміграцією та посилення заходів із виявлення та видворення осіб, які перебувають у країні без законних підстав.
Зазначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила нові правила видачі віз, згідно з якими іноземці з онкологічними, хронічними захворюваннями або ожирінням тепер можуть отримати відмову в оформленні в'їзду в країну.