США запровадять санкції проти 500 російських об'єктів, - Reuters

В інтерв'ю агентству чиновник зазначив, що вжиті у партнерстві з іншими країнами заходи, будуть спрямовані на російський військово-промисловий комплекс, а також на компанії у третіх країнах, які допомагають полегшити доступ Росії до потрібних їй товарів. За його словами, Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну і смерть опозиційного лідера Олексія Навального.

"Завтра ми запровадимо сотні санкцій лише тут, у Сполучених Штатах. Однак важливо зробити крок назад і пам'ятати, що не лише Америка вживає ці заходи", - сказав Адейемо.

За його словами, санкції покликані заблокувати Росії доступ до товарів, необхідних для створення зброї та уповільнити доступ країни-агресора до доходів, необхідних їй для підтримки економіки та виробництва зброї.

Цей пакет стане останнім з тисяч санкцій проти Москви, впроваджених США та їхніми союзниками після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, що призвело до загибелі десятків тисяч людей і перетворило на руїни цілі міста.

Смерть Навального та нові санкції проти РФ

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість і згодом помер в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Дружина політика Юлія Навальна звинуватила російського диктатора Володимира Путіна у смерті свого чоловіка.

У США підтвердили, що Навальний пішов з життя не природнім шляхом і анонсували цього тижня новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження торкнуться її оборонної промисловості та покликані скоротити експортний потенціал.

У Держдепартаменті США повідомили, що санкції матимуть "нищівний характер".

Крім того, 21 лютого Велика Британія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій помер Навальний.

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