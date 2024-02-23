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США введут санкции против 500 российских объектов, - Reuters

Фото: заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты в пятницу, 23 февраля, введут санкции в отношении более 500 объектов в рамках мероприятий, приуроченных ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью агентству чиновник отметил, что принятые в партнерстве с другими странами меры, будут направлены на российский военно-промышленный комплекс, а также на компании в третьих странах, которые помогают облегчить доступ России к нужным ей товарам. По его словам, Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за войну и смерть оппозиционного лидера Алексея Навального.

"Завтра мы введем сотни санкций только здесь, в Соединенных Штатах. Однако важно сделать шаг назад и помнить, что не только Америка принимает эти меры", - сказал Адейемо.

По его словам, санкции призваны заблокировать России доступ к товарам, необходимым для создания оружия и замедлить доступ страны-агрессора к доходам, которые необходимы ей для поддержания экономики и производства оружия.

Этот пакет станет последним из тысяч санкций против Москвы, введенных США и их союзниками после вторжения России в Украину в 2022 году, что привело к гибели десятков тысяч людей и превратило в руины целые города.

Смерть Навального и новые санкции против РФ

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание и впоследствии умер в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Жена политика Юлия Навальная обвинила российского диктатора Владимира Путина в смерти своего мужа.

В США подтвердили, что Навальный ушел из жизни не естественным путем и анонсировали на этой неделе новый пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся ее оборонной промышленности и призваны сократить экспортный потенциал.

В Госдепартаменте США сообщили, что санкции будут иметь "сокрушительный характер".

Кроме того, 21 февраля Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой умер Навальный.

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Навальный