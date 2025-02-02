США запровадять 25% мита на канадські товари з 4 лютого, - CBC

Високопоставлений канадський чиновник розповів західним ЗМІ, що 25-відсоткові мита з боку США набудуть чинності у вівторок.

За словами канадського чиновника, план Трампа з удару по економіці Канади, зокрема, включає 10-відсоткове мито на енергетичні продукти.

Канадський урядовець додав, що такі "потенційно руйнівні мита" набудуть чинності у вівторок і "залишатимуться в силі, доки Трамп не переконається, що Канада робить достатньо, щоб зупинити потік фентанілу в США"

За словами експертів, торгівельні дії такого масштабу можуть скоротити мільярди доларів валового внутрішнього продукту (ВВП) Канади та "занурити країну в болісну рецесію, що потребує стимулювання уряду для підтримки економіки".

Канада може відповісти США власними митами

Очікується, що тепер Канада відповість Штатам введенням власних мит.

Джерела CBC розповіли, що канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, вірогідно, незабаром зробить заяву стосовно цього.

Які можуть бути наслідки через застосування мит

За даними канадського уряду, лише за перші 9 місяців 2024 року канадсько-американський кордон перетнуло товарів на суму близько 800 мільярдів доларів.

"Мита Трампа можуть скоротити потік цих товарів із серйозними наслідками для підприємств і працівників по обидва боки 49-ї паралелі, враховуючи те, наскільки тісно переплетені дві країни після десятиліть лібералізації торгівлі", - пише CBC.