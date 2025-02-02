США введут 25% пошлины на канадские товары с 4 февраля, - CBC

Высокопоставленный канадский чиновник рассказал западным СМИ, что 25-процентные пошлины со стороны США вступят в силу во вторник.

По словам канадского чиновника, план Трампа по удару по экономике Канады, в частности, включает 10-процентную пошлину на энергетические продукты.

Канадский чиновник добавил, что такие "потенциально разрушительные пошлины" вступят в силу во вторник и "будут оставаться в силе, пока Трамп не убедится, что Канада делает достаточно, чтобы остановить поток фентанила в США"

По словам экспертов, торговые действия такого масштаба могут сократить миллиарды долларов валового внутреннего продукта (ВВП) Канады и "погрузить страну в болезненную рецессию, что требует стимулирования правительства для поддержки экономики".

Канада может ответить США собственными пошлинами

Ожидается, что теперь Канада ответит Штатам введением собственных пошлин.

Источники CBC рассказали, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо, вероятно, вскоре сделает заявление по этому поводу.

Какие могут быть последствия из-за применения пошлин

По данным канадского правительства, только за первые 9 месяцев 2024 года канадско-американскую границу пересекло товаров на сумму около 800 миллиардов долларов.

"Пошлины Трампа могут сократить поток этих товаров с серьезными последствиями для предприятий и работников по обе стороны 49-й параллели, учитывая то, насколько тесно переплетены две страны после десятилетий либерализации торговли", - пишет CBC.