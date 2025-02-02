США введут 25% пошлины на канадские товары с 4 февраля, - CBC
Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину практически на все товары из Канады. Соответствующие тарифы на импорт из этой страны заработают с 4 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Высокопоставленный канадский чиновник рассказал западным СМИ, что 25-процентные пошлины со стороны США вступят в силу во вторник.
По словам канадского чиновника, план Трампа по удару по экономике Канады, в частности, включает 10-процентную пошлину на энергетические продукты.
Канадский чиновник добавил, что такие "потенциально разрушительные пошлины" вступят в силу во вторник и "будут оставаться в силе, пока Трамп не убедится, что Канада делает достаточно, чтобы остановить поток фентанила в США"
По словам экспертов, торговые действия такого масштаба могут сократить миллиарды долларов валового внутреннего продукта (ВВП) Канады и "погрузить страну в болезненную рецессию, что требует стимулирования правительства для поддержки экономики".
Канада может ответить США собственными пошлинами
Ожидается, что теперь Канада ответит Штатам введением собственных пошлин.
Источники CBC рассказали, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо, вероятно, вскоре сделает заявление по этому поводу.
Какие могут быть последствия из-за применения пошлин
По данным канадского правительства, только за первые 9 месяцев 2024 года канадско-американскую границу пересекло товаров на сумму около 800 миллиардов долларов.
"Пошлины Трампа могут сократить поток этих товаров с серьезными последствиями для предприятий и работников по обе стороны 49-й параллели, учитывая то, насколько тесно переплетены две страны после десятилетий либерализации торговли", - пишет CBC.
Напомним, Дональд Трамп еще до официального вступления в должность президента США заявлял о намерении ввести пошлины на товары стран ЕС, а также для Канады и Мексики. По его словам, уже с 1 февраля США введут 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.
Вчера пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила о том, что Трамп введет тарифы в размере 25% на канадский и мексиканский импорт, а также 10% на китайские товары "с немедленным вступлением в силу".
Как заявил премьер Канады Джастин Трюдо, его страна готова к немедленному ответу, если Трамп введет 25% пошлины.
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