США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот", - Reuters

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, в якому "Совкомфлот" має частку. Управління видало генеральну ліцензію, що дозволяє вивантажувати сиру нафту або інші вантажі з цих суден упродовж 45 днів.

Високопоставлений чиновник Мінфіну під час телефонної розмови зазначив, що "Совкомфлот", як материнська компанія, "був причетний до порушень цінових обмежень на додаток до оманливої діяльності".

Наприкінці 2022 року "Група семи", ЄС і Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Це забороняє використання західних морських послуг, таких як транспорт, страхування і фінансування, для поставок нафти за ціною, що дорівнює або перевищує верхню межу.

"Сьогоднішні обмеження, по суті, спрямовані на вилучення деяких з їхніх засобів для цього, що змусить їх вкладати більше коштів у витрати, у створення нових шляхів для вивезення цієї нафти", - сказав чиновник Казначейства США.

Західні санкції та ліміт змусили частину продажів російської нафти покладатися на тіньовий флот застарілих танкерів, які доставляють нафту таким споживачам, як Індія та Китай, набагато далі, ніж її традиційні споживачі в Європі. Представники Мінфіну кажуть, що ці витрати зменшують доходи Москви, які вона може використати на війну.

Високопосадовець зазначив агентству, що США не будуть розголошувати, в яких саме порушеннях звинувачують "Совкомфлот". Однак чиновник додав, що використані для цих санкцій повноваження, стосуються діяльності у російському морському секторі, що відображає роботу компанії за межами коаліції з обмеження цін.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Минулого року країни "Групи семи", ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Зокрема, близько половини з 50 танкерів, на які Казначейство США почало накладати санкції 10 жовтня 2023, не змогли завантажитися з моменту їхнього внесення до списку.

Додамо, що в п'ятницю, 23 лютого, Вашингтон запровадив широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані проти понад 500 осіб і організацій, щоб відзначити другу річницю вторгнення Москви в Україну і помститися за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

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