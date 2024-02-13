Санкції США значно вдарили по танкерному флоту РФ, - Bloomberg

Частина величезного флоту танкерів, які Росія використовує для доставки сирої нафти, зупиняється через санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Це є ознакою того, що посилення заходів західних регулюючих органів може почати чинити відчутний вплив на РФ.

Близько половини з 50 танкерів, на які Казначейство США почало накладати санкції 10 жовтня, не змогли завантажитися з моменту їхнього занесення до списку.

Останнім став корабель, який у четвер здійснив негайний розворот біля берегів Португалії, коли США назвали ім'я його власника. У той час він прямував до російського порту на Балтійському морі.

Санкції вводять порційно

США почали посилювати санкції і розслідувати потенційні порушення цінового ліміту. Цей крок змусив багатьох грецьких власників танкерів вийти з торгівлі.

За даними таких організацій, як Міжнародне енергетичне агентство, в результаті різко зросли витрати на фрахт і російська нафта, яка торгується з більш високими знижками порівняно з міжнародними стандартами.

"Картина, як і раніше, фрагментарна, оскільки Казначейство США вводило санкції порціями, а це означає, що деякі судна, можливо, ще не встигли дійти до моменту навантаження вантажів", - пише Bloomberg.

Доля танкерів

З 50 танкерів, які підпали під обмеження з 10 жовтня, тільки 18 змогли завантажитися. При цьому дев'ять із них - човникові танкери (тобто вантажать нафту з платформ або суден для видобутку і зберігання сировини). Ще один танкер везе сировину, завантажену до введення санкцій.

Сім танкерів простоювали ще до введення санкцій, три інших незабаром можуть завантажитися.

24 підсанкційні танкери належать підконтрольній "Совкомфлоту" компанії SUN Ship Management D Ltd., ще 18 - компанії з ОАЕ Hennesea Holdings Ltd.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Раніше повідомлялось, що Японія та інші країни "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити правила дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти.