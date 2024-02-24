США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот", - Reuters

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также определило 14 нефтяных танкеров как имущество, в котором "Совкомфлот" имеет долю. Управление выдало генеральную лицензию, позволяющую выгружать сырую нефть или другие грузы с этих судов в течение 45 дней.

Высокопоставленный чиновник Минфина в ходе телефонного разговора отметил, что "Совкомфлот", как материнская компания, "был причастен к нарушениям ценовых ограничений в дополнение к обманчивой деятельности".

В конце 2022 года "Группа семи", ЕС и Австралия ввели ограничения цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это запрещает использование западных морских услуг, таких как транспорт, страхование и финансирование, для поставок нефти по цене, равной или превышающей верхний предел.

"Сегодняшние ограничения, по сути, направлены на изъятие некоторых из их средств для этого, что заставит их вкладывать больше средств в расходы, в создание новых путей для вывоза этой нефти", - сказал чиновник Казначейства США.

Западные санкции и лимит заставили часть продаж российской нефти полагаться на теневой флот устаревших танкеров, которые доставляют нефть таким потребителям, как Индия и Китай, гораздо дальше, чем ее традиционные потребители в Европе. Представители Минфина говорят, что эти расходы уменьшают доходы Москвы, которые она может использовать на войну.

Высокопоставленный чиновник отметил агентству, что США не будут разглашать, в каких именно нарушениях обвиняют "Совкомфлот". Однако чиновник добавил, что использованные для этих санкций полномочия, касаются деятельности в российском морском секторе, что отражает работу компании за пределами коалиции по ограничению цен.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

В прошлом году страны "Группы семи", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году ушла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

В частности, около половины из 50 танкеров, на которые Казначейство США начало накладывать санкции 10 октября 2023 года, не смогли загрузиться с момента их внесения в список.

Добавим, что в пятницу, 23 февраля, Вашингтон ввел широкомасштабные санкции против России, направленные против более 500 человек и организаций, чтобы отметить вторую годовщину вторжения Москвы в Украину и отомстить за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

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