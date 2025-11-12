США запровадили санкції проти двох "українських компаній" за допомогу Ірану: що сталося

Сполучені Штати Америки викрили мережу, яка допомагає Ірану виробляти дрони та балістичні ракети. Там є й підставні українські компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

США оголосили санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Ірану в розвитку виробництва ракет і дронів.

Під санкції потрапили компанії з Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України, "які керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані".

Як зазначили в Мінфіні США, одна з викритих мереж з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет кислоту з Китаю.

Інша мережа допомагає іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БПЛА, використовуючи підставні компанії в Україні - ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Екофера".

Мережа підтримує іранську компанію HESA, державну дочірню компанію MODAFL, яка виробляє військові літаки Ірану та безпілотні літальні апарати серії Ababil.

Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував свої підставні компанії в Україні для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, включаючи індикатори положення та магнітометри, для HESA.

Батул Шафії з Ірану брав активну участь у схемі постачання деталей для HESA, сприяючи отриманню GK Imperativ та Ekofera платежів від HESA, а також відправленню Ekofera вантажів, призначених для HESA в Ірані.

Іранський громадянин Саїд Пахлавані Неджад виступав посередником між українськими підставними компаніями та HESA і сприяв продажу HESA компонентів генераторів, двигунів, індикаторів положення, датчиків та іншого обладнання.

"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі", - заявив заступник міністра фінансів США Джон Герлі.