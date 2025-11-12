ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США ввели санкции против двух "украинских компаний" за помощь Ирану: что произошло

США, Среда 12 ноября 2025 21:37
UA EN RU
США ввели санкции против двух "украинских компаний" за помощь Ирану: что произошло Фото: США разоблачили сеть, которая помогает Ирану производить дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки разоблачили сеть, которая помогает Ирану производить дроны и баллистические ракеты. Там есть и подставные украинские компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

США объявили санкции против 32 физических и юридических лиц, которые помогают Ирану в развитии производства ракет и дронов.

Под санкции попали компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины, "которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающих производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране".

Как отметили в Минфине США, одна из разоблаченных сетей с 2023 года координировала закупку Ираном компонентов для баллистических ракет кислоту из Китая.

Другая сеть помогает иранской государственной компании с закупками компонентов для БПЛА, используя подставные компании в Украине - ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера".

Сеть поддерживает иранскую компанию HESA, государственную дочернюю компанию MODAFL, которая производит военные самолеты Ирана и беспилотные летательные аппараты серии Ababil.

Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании в Украине для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры, для HESA.

Батул Шафии из Ирана принимал активное участие в схеме поставки деталей для HESA, способствуя получению GK Imperativ и Ekofera платежей от HESA, а также отправке Ekofera грузов, предназначенных для HESA в Иране.

Иранский гражданин Саид Пахлавани Неджад выступал посредником между украинскими подставными компаниями и HESA и способствовал продаже HESA компонентов генераторов, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", - заявил заместитель министра финансов США Джон Герли.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иран активизировал возобновление своей программы баллистических ракет, несмотря на повторное введение в сентябре санкций ООН.

Также в октябре Госдепартамент США объявил о введении дополнительных санкций в поддержку ограничений ООН против Ирана за отказ прекратить разработку ядерного оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Санкции против Ирана
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа