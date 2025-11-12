США ввели санкции против двух "украинских компаний" за помощь Ирану: что произошло

Соединенные Штаты Америки разоблачили сеть, которая помогает Ирану производить дроны и баллистические ракеты. Там есть и подставные украинские компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

США объявили санкции против 32 физических и юридических лиц, которые помогают Ирану в развитии производства ракет и дронов.

Под санкции попали компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины, "которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающих производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране".

Как отметили в Минфине США, одна из разоблаченных сетей с 2023 года координировала закупку Ираном компонентов для баллистических ракет кислоту из Китая.

Другая сеть помогает иранской государственной компании с закупками компонентов для БПЛА, используя подставные компании в Украине - ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера".

Сеть поддерживает иранскую компанию HESA, государственную дочернюю компанию MODAFL, которая производит военные самолеты Ирана и беспилотные летательные аппараты серии Ababil.

Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании в Украине для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры, для HESA.

Батул Шафии из Ирана принимал активное участие в схеме поставки деталей для HESA, способствуя получению GK Imperativ и Ekofera платежей от HESA, а также отправке Ekofera грузов, предназначенных для HESA в Иране.

Иранский гражданин Саид Пахлавани Неджад выступал посредником между украинскими подставными компаниями и HESA и способствовал продаже HESA компонентов генераторов, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", - заявил заместитель министра финансов США Джон Герли.