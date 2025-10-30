Іран відновив виробництво балістичних ракет попри санкції ООН, - CNN

Іран міг активізувати відновлення своєї програми балістичних ракет, незважаючи на повторне запровадження у вересні санкцій ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання із посиланням на джерела в європейській розвідці повідомляє, що наприкінці вересня з Китаю до Ірану прибуло кілька партій перхлорату натрію. Він є основним прекурсором у виробництві твердого палива, що забезпечує роботу ракет середньої дальності Ірану.

Ці закупівлі можуть бути частиною "рішучих зусиль" щодо відновлення виснажених ракетних запасів Ірану.

Перхлорат натрію не згадується серед матеріалів, заборонених для експорту до Ірану. Тому, на думку експертів видання, це може дати Китаю підстави вважати, що він не порушує жодної заборони ООН.

CNN відстежував переміщення кількох вантажних суден, ідентифікованих розвідувальними джерелами як причетних до останніх поставок перхлорату натрію з китайських портів до Ірану. Багато з них з кінця квітня кілька разів курсували між Китаєм та Іраном.

Незрозуміло, чи знає китайський уряд про ці поставки, зазначає видання.

У відповідь на запит CNN щодо цих транзакцій речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що, хоча він "не знайомий з конкретною ситуацією", Китай "послідовно запроваджує експортний контроль над товарами подвійного використання відповідно до своїх міжнародних зобов’язань та внутрішнього законодавства".