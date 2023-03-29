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США запровадили санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Фото: США ввели санкції проти двох російських компаній (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження стосовно 11 структур, в тому числі, і до двох російських компаній, пов’язаних з авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний реєстр США.

Так, під санкції потрапили російські компанії "Авіатех" та "Авіазапчастина". Крім того, під обмеження потрапили п’ять фірм із Китаю, а також компанії з Нікарагуа та М’янми. Санкції вводять "за дії проти інтересів США в сфері нацбезпеки та зовнішньої політики.

Нагадаємо, що Казахстан посилив контроль за торгівлєю з Росією.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко закликав світ ввести санкції проти ядерної промисловості РФ.

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