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США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией

Фото: США ввели санкции против двух российских компаний (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 11 структур, в том числе и двух российских компаний, связанных с авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный реестр США.

Так, под санкции попали российские компании "Авиатех" и "Авиазапчасть". Кроме того, под ограничения подверглись пять фирм из Китая, а также компании из Никарагуа и Мьянмы. Санкции вводятся "за действия против интересов США в сфере нацбезопасности и внешней политики".

Напомним, что Казахстан ужесточил контроль за торговлей с Россией.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мир ввести санкции против ядерной промышленности РФ.

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