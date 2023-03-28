ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Галущенко закликає світ запровадити санкції проти ядерної промисловості РФ

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 23:15
Галущенко закликає світ запровадити санкції проти ядерної промисловості РФ Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Світовій спільноті необхідно запровадити санкції проти російської ядерної промисловості, адже країна-агресор не повинна отримувати нафтоприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв'ю Bloomberg.

"Україна прагне посилення санкцій Заходу щодо Росії, зокрема, їх розширення на російську ядерну галузь. Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що країна-агресор не повинна отримувати нафтоприбутки й витрачати їх на фінансування армії, яка буде вести війну з Україною.

"Важливість санкцій полягає не у самому факті їх наявності - санкції мусять бути ефективними. Якщо санкції дозволяють росіянам заробляти, то ці гроші вони використовують на виробництво зброї, з якої вбивають більше українців. Треба визнати існування цього очевидного кола. Тож наше завдання - не дати їм уникати санкцій", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минэнерго Санкції проти Росії
NEWS
Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем