Галущенко закликає світ запровадити санкції проти ядерної промисловості РФ

Світовій спільноті необхідно запровадити санкції проти російської ядерної промисловості, адже країна-агресор не повинна отримувати нафтоприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв'ю Bloomberg .

"Україна прагне посилення санкцій Заходу щодо Росії, зокрема, їх розширення на російську ядерну галузь. Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що країна-агресор не повинна отримувати нафтоприбутки й витрачати їх на фінансування армії, яка буде вести війну з Україною.

"Важливість санкцій полягає не у самому факті їх наявності - санкції мусять бути ефективними. Якщо санкції дозволяють росіянам заробляти, то ці гроші вони використовують на виробництво зброї, з якої вбивають більше українців. Треба визнати існування цього очевидного кола. Тож наше завдання - не дати їм уникати санкцій", - зазначив Галущенко.