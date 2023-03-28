Галущенко закликає світ запровадити санкції проти ядерної промисловості РФ
Світовій спільноті необхідно запровадити санкції проти російської ядерної промисловості, адже країна-агресор не повинна отримувати нафтоприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв'ю Bloomberg.
"Україна прагне посилення санкцій Заходу щодо Росії, зокрема, їх розширення на російську ядерну галузь. Ми розуміємо труднощі, які супроводжують цей процес, але нам треба розпочати його прямо зараз", - сказав Галущенко.
Міністр наголосив, що країна-агресор не повинна отримувати нафтоприбутки й витрачати їх на фінансування армії, яка буде вести війну з Україною.
"Важливість санкцій полягає не у самому факті їх наявності - санкції мусять бути ефективними. Якщо санкції дозволяють росіянам заробляти, то ці гроші вони використовують на виробництво зброї, з якої вбивають більше українців. Треба визнати існування цього очевидного кола. Тож наше завдання - не дати їм уникати санкцій", - зазначив Галущенко.
Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
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