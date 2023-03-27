Уряд Казахстану вирішив посилити контроль за торгівлею з Росією
У понеділок, 27 березня, Казахстан вирішив почати вимагати від експортерів надання додаткових документів при надсиланні товарів до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Казахстану, яке приводить Reuters.
Зазначається, що це відбувається на тлі повідомлень про те, що російські компанії використовують місцевих посередників для обходу західних санкцій.
"Росія є основним торговим партнером Казахстану і після введення санкцій проти РФ деякі казахстанські підприємства почали закуповувати такі товари і перепродувати їх російським фірмам", - йдеться в матеріалі.
Уряд Казахстану повідомив, що нові правила, що набирають чинності з 1 квітня і застосовуються до експорту в рамках Євразійського економічного союзу, який очолює Росія, скоротять "підпільну" торгівлю.
"Процедура унеможливлює подання документів підставними особами, фальшивими відправниками або одержувачами", - пояснили в уряді.
Раніше повідомлялось, що Казахстан збирається посилити контроль за реекспортом товарів в Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій.
Нещодавно Reuters писали, що Росія активізувала свої зусилля з обходу санкцій за допомогою Казахстану.
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