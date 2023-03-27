Уряд Казахстану вирішив посилити контроль за торгівлею з Росією

У понеділок, 27 березня, Казахстан вирішив почати вимагати від експортерів надання додаткових документів при надсиланні товарів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Казахстану, яке приводить Reuters.

Зазначається, що це відбувається на тлі повідомлень про те, що російські компанії використовують місцевих посередників для обходу західних санкцій.

"Росія є основним торговим партнером Казахстану і після введення санкцій проти РФ деякі казахстанські підприємства почали закуповувати такі товари і перепродувати їх російським фірмам", - йдеться в матеріалі.

Уряд Казахстану повідомив, що нові правила, що набирають чинності з 1 квітня і застосовуються до експорту в рамках Євразійського економічного союзу, який очолює Росія, скоротять "підпільну" торгівлю.

"Процедура унеможливлює подання документів підставними особами, фальшивими відправниками або одержувачами", - пояснили в уряді.