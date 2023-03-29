США запровадили санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Фото: США ввели санкції проти двох російських компаній (GettyImages)

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження стосовно 11 структур, в тому числі, і до двох російських компаній, пов’язаних з авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний реєстр США.