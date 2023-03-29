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США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией

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Среда 29 марта 2023 00:46
США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией Фото: США ввели санкции против двух российских компаний (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 11 структур, в том числе и двух российских компаний, связанных с авиацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный реестр США.

Так, под санкции попали российские компании "Авиатех" и "Авиазапчасть". Кроме того, под ограничения подверглись пять фирм из Китая, а также компании из Никарагуа и Мьянмы. Санкции вводятся "за действия против интересов США в сфере нацбезопасности и внешней политики".

Напомним, что Казахстан ужесточил контроль за торговлей с Россией.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мир ввести санкции против ядерной промышленности РФ.

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