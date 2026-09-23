США запросили Путіна на саміт G20, де йому пропонував зустріч Зеленський

За словами Рубіо, США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Маямі, який запланований на 14-15 грудня 2026 року.

Вашингтон сподівається, що російський диктатор прийме запрошення та особисто приїде на зустріч лідерів країн "Групи двадцяти".

Якщо Путін візьме участь у саміті, це може створити можливість для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед учасників заходу також може бути президент України Володимир Зеленський.