США запросили Путіна на саміт G20, де йому пропонував зустріч Зеленський

США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Зустріч відбудеться у грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі американського телеканалу One America News.
За словами Рубіо, США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Маямі, який запланований на 14-15 грудня 2026 року.
Вашингтон сподівається, що російський диктатор прийме запрошення та особисто приїде на зустріч лідерів країн "Групи двадцяти".
Якщо Путін візьме участь у саміті, це може створити можливість для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед учасників заходу також може бути президент України Володимир Зеленський.
Раніше Bloomberg повідомляв, що Путін планує відвідати саміт АТЕС у Китаї 18-19 листопада, тоді як його участь у G20 у Флориді вважалася малоймовірною.
Водночас Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним на полях саміту в Маямі.