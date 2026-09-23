США пригласили Путина на саммит G20, где ему предлагал встречу Зеленский

По словам Рубио, США пригласили Путина принять участие в саммите G20 в Майами, который запланирован на 14-15 декабря 2026 года.

Вашингтон надеется, что российский диктатор примет приглашение и лично приедет на встречу лидеров стран "Группы двадцати".

Если Путин примет участие в саммите, это может создать возможность его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Среди участников мероприятия также может быть президент Украины Владимир Зеленский.