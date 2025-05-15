США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО, - Bloomberg

Переговори України та Росії у Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Туреччини, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, який, ігноруючи пропозицію про припинення вогню, запропонував відновити прямі переговори України та РФ у Стамбулі.

Зеленський наголосив, що він в Анкарі спочатку проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і буде чекати на російського диктатора.

Однак, як повідомляють російські представники та ЗМІ, Путін навряд чи приїде на переговори. Диктатор відправи у Стамбул свою делегацію.

Джерела видання WSJ заявляли, що українська делегація може обговорити з представниками РФ припинення вогню. Поки зустріч не була офіційно підтверджена.

Детальніше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - у матеріалі РБК-Україна.

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