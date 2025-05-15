США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО, - Bloomberg

Как отмечает агенство, Россия уклоняется от предложения США о прекращении огня, которое предусматривало бы замораживание конфликта, признание Крыма российским, а также отмену санкций.

В то же время, как сообщил источник Bloomberg, Соединенные Штаты подготовили новую идею, которая могла бы заинтересовать Россию. Так, США добавили к предложению новые детали, в частности возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО.

Совет Россия-НАТО был создан после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности. Он фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.