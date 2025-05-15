США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Рада Росія-НАТО була створена після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки. Вона фактично припинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Водночас, як повідомило джерело Bloomberg, Сполучені Штати підготували нову ідею, яка могла б зацікавити Росію. Так, США додали до пропозиції нові деталі, зокрема відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради Росія-НАТО.

Як зазначає агенство, Росія ухиляється від пропозиції США про припинення вогню, яке передбачало б замороження конфлікту, визнання Криму російським, а також скасування санкцій.

Переговори України та Росії у Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Туреччини, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, який, ігноруючи пропозицію про припинення вогню, запропонував відновити прямі переговори України та РФ у Стамбулі.

Зеленський наголосив, що він в Анкарі спочатку проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і буде чекати на російського диктатора.

Однак, як повідомляють російські представники та ЗМІ, Путін навряд чи приїде на переговори. Диктатор відправи у Стамбул свою делегацію.

Джерела видання WSJ заявляли, що українська делегація може обговорити з представниками РФ припинення вогню. Поки зустріч не була офіційно підтверджена.

Детальніше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині - у матеріалі РБК-Україна.

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