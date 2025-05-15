США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО, - Bloomberg
Соединенные Штаты Америки предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает агенство, Россия уклоняется от предложения США о прекращении огня, которое предусматривало бы замораживание конфликта, признание Крыма российским, а также отмену санкций.
В то же время, как сообщил источник Bloomberg, Соединенные Штаты подготовили новую идею, которая могла бы заинтересовать Россию. Так, США добавили к предложению новые детали, в частности возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО.
Совет Россия-НАТО был создан после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности. Он фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Напомним, сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Турцию, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, который, игнорируя предложение о прекращении огня, предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле.
Зеленский отметил, что он в Анкаре сначала проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и будет ждать российского диктатора.
Однако, как сообщают российские представители и СМИ, Путин вряд ли приедет на переговоры. Диктатор отправит в Стамбул свою делегацию.
Источники издания WSJ заявляли, что украинская делегация может обсудить с представителями РФ прекращение огня. Пока встреча не была официально подтверждена.
Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.