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США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО, - Bloomberg

Четверг 15 мая 2025 15:54
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США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО, - Bloomberg Архивное фото: переговоры России и США в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агенство, Россия уклоняется от предложения США о прекращении огня, которое предусматривало бы замораживание конфликта, признание Крыма российским, а также отмену санкций.

В то же время, как сообщил источник Bloomberg, Соединенные Штаты подготовили новую идею, которая могла бы заинтересовать Россию. Так, США добавили к предложению новые детали, в частности возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО.

Совет Россия-НАТО был создан после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности. Он фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Напомним, сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Турцию, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, который, игнорируя предложение о прекращении огня, предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле.

Зеленский отметил, что он в Анкаре сначала проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и будет ждать российского диктатора.

Однако, как сообщают российские представители и СМИ, Путин вряд ли приедет на переговоры. Диктатор отправит в Стамбул свою делегацию.

Источники издания WSJ заявляли, что украинская делегация может обсудить с представителями РФ прекращение огня. Пока встреча не была официально подтверждена.

Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции - в материале РБК-Украина.

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