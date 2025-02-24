США предложили текст резолюции ООН, который приравнивает действия Украины и России, - FT
США призывают Украину и ЕС отозвать резолюцию ООН, которая осуждает российское вторжение. Вместо этого Вашингтон предлагает собственный текст, который приравнивает действия Киева к действиям Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financal Times (FT).
США и Европа продолжают бороться в ООН и G7 за то, возлагать ли на Россию ответственность за полномасштабное вторжение на Украину.
Вашингтон и ЕС предлагают противоположные резолюции ООН для голосования на Генеральной Ассамблее, а дипломаты G7 провели выходные, торгуясь относительно того, будет ли в совместном заявлении упоминаться военная агрессия Российской Федерации (РФ).
Как рассказывают двое неназванных чиновников, Штаты призывают ЕС и Украину отозвать свою резолюцию и предлагают собственный текст, который приравнивает действия Киева к действиям Москвы, а также оплакивает "трагическую гибель людей в конфликте между Российской Федерацией и Украиной".
FT добавляет, что голосование по европейской и американской резолюций состоятся после обнародования заявления G7 в рамках виртуальной встречи между лидерами в понедельник во второй половине дня.
США пытаются "смягчить" резолюцию ООН
Недавно СМИ сообщали, что Вашингтон еще не решил, будут ли поддерживать резолюцию ООН с осуждением российской агрессии в отношении Украины. В частности The Washington Post писало, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа попросила Киев отозвать ежегодную резолюцию ООН, осуждающую войну, которую развязала Россия.
Между тем глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, вчера, 23 февраля, что резолюцию Украины вынесут на голосование на Генеральной ассамблее ООН.
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