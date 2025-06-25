У США запропонували оголосити імпічмент Трампу через Іран: що вирішили в Палаті представників

З ініціативою оголосити імпічмент Трампу виступив законодавець-демократ від Техасу Ел Грін.

Палата представників більшістю голосів відхилила пропозицію. Проти ініціативи проголосували 344 конгресмени, серед яких були 128 демократів і всі республіканці. Підтримали пропозицію 79 демократів.

За даними видання, Грін протягом кількох місяців намагався ініціювати голосування щодо імпічменту, критикуючи підхід Трампа до вирішення питань як зовнішньої, так і внутрішньої політики.

У вівторок він вніс чергову пропозицію, звинувативши президента США в тому, що той не запросив дозволу Конгресу на нанесення ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані.

Грін, зокрема, звинуватив американського лідера в порушенні клятви "всіма силами захищати і відстоювати Конституцію", а також у "зловживанні повноваженнями".

У відповідь спікер палати представників США Майк Джонсон та інші провідні республіканці висловили Трампу підтримку, зазначивши, що той мав усі повноваження як головнокомандувач для нанесення удару.

"Удари по ядерних об'єктах Ірану точно входили в повноваження президента Трампа за статтею II як головнокомандувача. Це навіть не має бути предметом спору", - відповів Джонсон.