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В США предложили объявить импичмент Трампу из-за Ирана: что решили в Палате представителей

Иллюстративное фото: в США не поддержали импичмент Трампу (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Палата представителей США отклонила предложение объявить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу импичмент в связи с ударами по Ирану без одобрения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

С инициативой объявить импичмент Трампу выступил законодатель-демократ от Техаса Эл Грин.

Палата представителей большинством голосов отклонила предложение. Против инициативы проголосовали 344 конгрессмена, среди которых были 128 демократов и все республиканцы. Поддержали предложение 79 демократов.

По данным издания, Грин на протяжении нескольких месяцев пытался инициировать голосование по поводу импичмента, критикуя подход Трампа к решению вопросов как внешней, так и внутренней политики.

Во вторник он внес очередное предложение, обвинив президента США в том, что тот не запросил разрешения Конгресса на нанесение ударов по трем ядерным объектам в Иране.

Грин, в частности, обвинил американского лидера в нарушении клятвы "всеми силами защищать и отстаивать Конституцию", а также в "злоупотреблении полномочиями".

В ответ Спикер палаты представителей США Майк Джонсон и другие ведущие республиканцы выразили Трампу поддержку, отметив, что тот имел все полномочия как главнокомандующий для нанесения удара.

"Удары по ядерным объектам Ирана явно входили в полномочия президента Трампа по статье II как главнокомандующего. Это даже не должно быть предметом спора", - ответил Джонсон.

Попытки объявить импичмент Трампу

Напомним, это уже не первый раз, когда в Конгресс вносится предложение об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу.

В апреле конгрессмен Шри Танедар подал в Конгресс такую инициативу. В ответ на это Трамп назвал своих критиков "ничтожествами" и "сумасшедшими". Также он тогда назвал идею импичмента бессмысленной.

В начале апреля конгрессмен-демократ Эл Грин объявил о планах внести собственный проект импичмента, заявив, что Трамп, по его мнению, не достоин занимать должность президента США.

В середине мая демократ Шри Танедар отсрочил голосование за импичмент. Такое решение было принято из-за давления со стороны коллег.

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