Демократи відмовляються голосувати за імпічмент Трампа: названо причину

Демократ Шрі Танедар відтермінував голосування за імпічмент Трампа у Конгресі через тиск з боку колег.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар у середу вирішив не доводити до голосування в Палаті представників питання про імпічмент президента Дональда Трампа, попри раніше озвучені наміри.

Танедар не виніс свою резолюцію на голосування під час вечірнього засідання, як очікувалося, і визначений час для її розгляду вже минув.

"Після розмов з багатьма колегами я вирішив не наполягати на голосуванні щодо імпічменту сьогодні. Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу шукати підтримку як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захистити Конституцію", - зазначив конгресмен у текстовому повідомленні.

Демократи у приватних розмовах висловлювали невдоволення тим, що Танедар просував ініціативу імпічменту в момент, коли їхня увага була зосереджена на спробах республіканців скоротити фінансування Medicaid та інших федеральних програм, а також на підготовці до голосування щодо масштабного законопроекту про податкові пільги.

Відволікання уваги

Багато демократів вважають, що Трамп вчинив злочини, що заслуговують на імпічмент, - чимало з них уже двічі голосували за імпічмент під час першої каденції. Однак пропозицію Танедара цього тижня назвали спробою відволікти увагу в критичний момент у Конгресі.

Раніше цього дня Танедар також вів приватні розмови у залі засідань Палати з кількома конгресменами-демократами, зокрема Александрією Окасіо-Кортес від Нью-Йорка, Грегом Казаром із Техасу, Бредом Шнайдером з Іллінойсу та Джеймі Раскіним з Меріленду. За словами знайомого з ситуацією джерела, Шнайдер наголошував на необхідності зосередитися цього тижня саме на республіканському податковому мегапроекті.

Однак незважаючи на це, ще у середу вранці Танедар наполягав, що все одно добиватиметься голосування про імпічмент.

Лідери партії формально не підтримали законопроект про імпічмент. Голова Демократичної фракції Піт Агіллар із Каліфорнії заявив, що керівники політсили планують відхилити цей документ.