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США запропонували Ізраїлю "спільні військові планування" щодо Ірану, однак є нюанс

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Четвер 18 травня 2023 15:59
США запропонували Ізраїлю "спільні військові планування" щодо Ірану, однак є нюанс Фото: США запропонували Ізраїлю "спільні військові планування" щодо Ірану, однак є нюанс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки звернулись з пропозицією до Ізраїлю про "спільні військові планування" щодо Ірану, однак це викликало в Єрусалимі стурбованість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пише видання, напередодні адміністрація президента США звернулась до ізраїльських чиновників з пропозицією, яка значно покращить американсько-ізраїльське військове співробітництво.

За словами американського чиновника, пропозиція "не стосується планування спільного американо-ізраїльського удару по ядерній програмі Ірану", однак буде зосереджене на обговоренні шляхів протидії регіональній діяльності Тегерану та непередбачуваним обставинам.

Пропозиція виникла під час нещодавнього візиту до Ізраїлю голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, міністра оборони Ллойда Остіна і командувача ЦКЗС США генерала Еріка Курілли.

Ізраїль, зі свого боку, відреагував на пропозицію обережно й попросив надати більше подробиць. Чиновники стурбовані тим, що США можуть спробувати "зв'язати руки" Єрусалиму й ускладнити будь-які плани проти Ірану, зокрема, проти його ядерної діяльності.

"Ізраїль попросив роз'яснень щодо того, чи залишиться ця пропозиція у сфері розвідки й сценаріїв, чи пошириться на сферу спільних операцій", - розповів один з чиновників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, у світі розпочнеться ядерна війна, якщо Ірану дозволять отримати ядерну зброю.

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