ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Якщо Іран не зупинити, розпочнеться ядерна війна, - прем'єр Ізраїлю

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 23:33
Якщо Іран не зупинити, розпочнеться ядерна війна, - прем'єр Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У світі розпочнеться ядерна війна, якщо Ірану дозволять отримати атомну зброю. Це змінить світ та стане великою проблемою для всіх.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Жахлива ядерна війна вибухне, якщо світ не завадить Тегерану отримати ядерну зброю. Це стане проблемою для всіх нас. Це змінить світ", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

За його словами, поява ядерної зброї в Ірану запустить ланцюгову реакцію в регіоні, оскільки інші режими, які розуміють таку небезпеку, поспішатимуть озброюватися.

Нетаньяху також відповів на коментарі тих, хто побоюється початку ядерної війни у разі бойових дій проти Ірану: "Ви зіткнетеся з війною, якщо ви цього не зробите, потенційно жахливою ядерною війною".

За словами прем'єр-міністра, поєднання санкцій, що калічать, і наявності реальної військової противаги – єдиний спосіб перешкодити Ірану виробляти ядерну зброю.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін назвав дипломатію найкращим способом не дати Ірану отримати ядерну зброю.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія - найкращий спосіб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Як неодноразово давав зрозуміти президент США Джо Байден, Вашингтон не дозволить Ірану придбати ядерну зброю", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може завдати удару по ядерним об'єктам Ірану до отримання Тегераном систем С-400 від Росії.

Також ми писали, що Сполучені Штати ввели санкції проти 39 фінансових установ, які створювали "тіньову банківську мережу", через яку Іран отримував мільярдний прибуток в обхід обмежень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Іран Ядерна зброя
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях