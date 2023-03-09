Якщо Іран не зупинити, розпочнеться ядерна війна, - прем'єр Ізраїлю

У світі розпочнеться ядерна війна, якщо Ірану дозволять отримати атомну зброю. Це змінить світ та стане великою проблемою для всіх.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

"Жахлива ядерна війна вибухне, якщо світ не завадить Тегерану отримати ядерну зброю. Це стане проблемою для всіх нас. Це змінить світ", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

За його словами, поява ядерної зброї в Ірану запустить ланцюгову реакцію в регіоні, оскільки інші режими, які розуміють таку небезпеку, поспішатимуть озброюватися.

Нетаньяху також відповів на коментарі тих, хто побоюється початку ядерної війни у разі бойових дій проти Ірану: "Ви зіткнетеся з війною, якщо ви цього не зробите, потенційно жахливою ядерною війною".

За словами прем'єр-міністра, поєднання санкцій, що калічать, і наявності реальної військової противаги – єдиний спосіб перешкодити Ірану виробляти ядерну зброю.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін назвав дипломатію найкращим способом не дати Ірану отримати ядерну зброю.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що дипломатія - найкращий спосіб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Як неодноразово давав зрозуміти президент США Джо Байден, Вашингтон не дозволить Ірану придбати ядерну зброю", - зазначив він.