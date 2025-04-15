США запропонували Ірану передати збагачений уран до Росії, - The Guardian

Питання передачі урану третій стороні, за даними видання, порушували на непрямих переговорах між главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом, які відбулися 12 квітня. Однак це питання вважається одною з головних перешкод на шляху до майбутньої ядерної угоди між США та Іраном.

Очікується, що Іран відкине пропозицію американської сторони про передачу запасів урану. Він наполягає на тому, щоб запас, накопичений за останні чотири роки, залишився на його території під суворим контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Страховка на випадок відмови США

Тегеран вважає уран запобіжником або своєрідною страховкою на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди. Адже президент США Дональд Трамп у 2018 році вже відмовлявся від домовленостей, досягнутих за президентства Барака Обами у 2015 році.

У Тегерані наголошують: якщо запаси будуть вивезені, а США знову зірвуть угоду, Ірану доведеться відновлювати програму збагачення урану з нуля.

Хоча більшість переговорів 12 квітня проводилися опосередковано, за посередництва Оману, відбулися також і прямі зустрічі Віткоффа з Арагчі.

Наступна зустріч американської та іранської сторін щодо ймовірної ядерної угоди відбудеться 19 квітня в Римі. Це розглядається як політичний жест Трампа в бік Італії, пише The Guardian. Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуватиме в Римі протягом великодніх вихідних.