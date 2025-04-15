США предложили Ирану передать обогащенный уран в Россию, - The Guardian

Вопрос передачи урана третьей стороне, по данным издания, поднимался на непрямых переговорах между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись 12 апреля. Но этот вопрос считается одним из главных препятствий на пути к будущей ядерной сделки между США и Ираном.

Ожидается, что Иран отвергнет предложение американской стороны о передаче запасов урана. Он настаивает на том, чтобы запас, накопленный за последние четыре года, остался на его территории под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Страховка на случай отказа США

Тегеран считает уран предохранителем или своеобразной страховкой на случай, если будущая администрация США снова выйдет из соглашения. Ведь президент США Дональд Трамп в 2018 году уже отказывался от договоренностей, достигнутых при президентстве Барака Обамы в 2015 году.

В Тегеране отмечают: если запасы будут вывезены, а США снова сорвут соглашение, Ирану придется восстанавливать программу обогащения урана с нуля.

Хотя большинство переговоров 12 апреля проводились опосредованно, при посредничестве Омана, состоялись также и прямые встречи Уиткоффа с Арагчи.

Следующая встреча американской и иранской сторон по вероятной ядерной сделке состоится 19 апреля в Риме. Это рассматривается как политический жест Трампа в сторону Италии, пишет The Guardian. Известно также, что вице-президент США Джей Ди Вэнс будет находиться в Риме в течение пасхальных выходных.