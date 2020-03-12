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Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США

Новости » Общество     12.03.2020 - 15:09
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МИД призывает граждан Украины соблюдать рекомендации

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам относительно визитов в Соединенные Штаты Америки в связи с введением ограничений на въезд иностранцев из Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент консульской службы МИД.

Отмечается, что ограничения вступают в силу только с 13 марта и коснутся украинцев, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ.

Гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории США, советуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом штатов. Также украинцев просят сообщить ближайшее украинское диппредставительство о своем местоположении и контактные данные.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться к ближайшему дипломатическому учреждению Украины (справочная информация на сайте МИД Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua)", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня ночью президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы в связи с распространением коронавируса. Однако Трамп отметил, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.

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