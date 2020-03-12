В ЕС осудили решение США о запрете поездок из Европы

Запрет на поездки вступает в силу 13 марта
Европейский союз не одобряет решение Соединенных Штатов о введении запрета на поездки из Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.
В заявлении президентов Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен говорится, что решение Вашингтона о запрете поездок в США из Европы принято в одностороннем порядке и без консультаций.
"Коронавирус - это глобальный кризис, не ограничивается каким-либо континентом и требует скорее сотрудничества, чем единоличных действий... Европейский союз принимает решительные меры для ограничения распространения вируса", - говорится в заявлении.
Напомним, 12 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы в связи с распространением коронавируса. Однако американский президент отметил, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.
Кроме того, МИД Украины дало рекомендации украинцам о визитах в США в связи с введением ограничений на въезд иностранцев из Европы.
Отметим, что запрет вступает в силу 13 марта.