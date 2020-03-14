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США заборонить в'їзд з Британії та Ірландії, - Reuters

Новини » Політика     14.03.2020 - 19:26
США заборонить в'їзд з Британії та Ірландії, - Reuters
Ілюстративне фото (wikimedia.org MattWade)

Раніше Британія та Ірландія не входили до списку

Сьогодні, 14 березня, уряд Сполучених Штатів Америки оголосить про розширення заборони на в'їзд з ще двох європейських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними представників американських авіакомпаній, сьогодні уряд США заборонить в'їзд в країну особам, які прямують з Британії та Ірландії, оскільки він прагне стримати пандемію коронавірусу.

Зазначається, що спочатку 30-денна заборона на поїздки з 26 європейських країн, введена президентом Дональдом Трампом, не поширювалася на Британію та Ірландію.

Нагадаємо, вночі п'ятниці президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздок з Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу. Однак Трамп зазначав, що дані заходи не будуть поширюватися на Британію.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз не схвалює рішення Вашингтону про введення заборони на поїздки з Європи через коронавірус. У ЄС висловили невдоволення через те, що США ухвалили рішення в односторонньому порядку та без консультацій.

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