США заборонили в'їзд для іноземців, які відвідували нещодавно Іран

Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

США вводять заборону на в'їзд для іноземців, які відвідували Іран за останні 14 днів

США через поширення коронавірусу COVID-19 вводять заборону на в'їзд для іноземних громадян, які відвідували Іран за останні 14 днів. Про це оголосив віце-президент США Майк Пенс, передає CNBC.

Пенс повідомив, що влада також підвищують рівень небезпеки на поїздки в деякі регіони Італії та Південної Кореї.

"Ми радимо американцям не їздити в райони Італії та Південної Кореї, найбільш схильні до дії коронавірусу", - заявив віце-президент.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення в'їзних обмежень на кордоні з Мексикою для запобігання поширенню нового коронавірусу.

Відзначимо, в США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавирусної інфекції COVID-19. При цьому інші подробиці в даний час не наводяться. Число підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягло більше 60 чоловік.