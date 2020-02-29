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США могут ввести ограничения на пересечение границы с Мексикой

Новости » Общество     29.02.2020 - 21:27
США могут ввести ограничения на пересечение границы с Мексикой
Фото: граница США и Мексики (vg.no)

Меры могут применить для предотвращения распространения нового коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения въездных ограничений на границе с Мексикой для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

Отмечается, что в Мексике подтверждены три случая заражения коронавирусом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является "здоровье и безопасность американцев". Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом. Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого "неподходящее время".

Отметим, что Конгресс Соединенных Штатов рассматривает возможность выделить от шести до восьми млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса Covid-19. Демократы и республиканцы в Конгрессе США заинтересованы достичь окончательной договоренности в начале следующей недели, чтобы успеть провести все голосования до весенних каникул.

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