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США запретили поставку в РФ долларовых банкнот

Автор: Анна Шиканова

В рамках новых санкций США против России, в Белом доме также запретили и поставку в РФ долларовых банкнот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента США Джо Байдена.

"Это лишает Россию более 1 миллиарда долларов экспортных доходов и гарантирует, что граждане США не будут финансировать войну Путина. Соединенные Штаты сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости", - сказал Джо Байден.

Также он сообщил, что будут введены санкции в отношении наличных денег. В частности – отправки в Россию валюты.

"Новое руководство Министерства финансов по предотвращению уклонения от санкций, в том числе с использованием виртуальной валюты. Министерство финансов в новом руководстве будет продолжать разъяснять, что масштабные действия Министерства финансов против России требуют от всех жителей США соблюдения положений о санкциях независимо от того, выражена ли транзакция в традиционной валюте или виртуальной валюте", - сообщает президент США.

Он отметил, что в Министерстве финансов будут тщательно следить за любыми попытками обойти или нарушить санкции, связанные с Россией. В том числе и посредством виртуальной валюты.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Белый дом намерен ввести санкции в отношении ближайшего соратника Путина.

А также мы рассказывали о том, что G7 усилят санкции против российских миллиардеров и их семей.

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