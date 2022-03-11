США заборонили поставку в РФ доларових банкнот

"Це позбавляє Росію понад 1 мільярд доларів експортних доходів і гарантує, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Сполучені Штати зберігають за собою право вводити додаткові заборони на імпорт в міру потреби", - сказав Джо Байден.

Також він повідомив, що будуть введені санкції щодо готівки. Зокрема-відправки в Росію валюти.

"Нове керівництво Міністерства фінансів щодо запобігання ухиленню від санкцій, у тому числі з використанням віртуальної валюти. Міністерство фінансів в новому керівництві буде продовжувати роз'яснювати, що масштабні дії Міністерства фінансів проти Росії вимагають від усіх жителів США дотримання положень про санкції незалежно від того, виражена транзакція в традиційній валюті або віртуальній валюті", - повідомляє президент США.

Він зазначив, що в Міністерстві фінансів будуть ретельно стежити за будь-якими спробами обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією. У тому числі й за допомогою віртуальної валюти.

"Експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися, банкнот, деномінованих у доларах США, Уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації", - сказано в указ президента США.

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