Белый дом намерен ввести санкции в отношении ближайшего соратника Путина

Глава Белого дома анонсировал, что США планируют внедрить санкции в отношении российских элит и членов их семей. В их число входит Юрий Ковальчук, а также ряд депутатов Госдумы, которые выступали за признания "ЛДНР".

"Эта инициатива последует за многочисленными усилиями наших союзников и партнеров по нацеливанию на российскую элиту и членов их семей, которые наживаются на этой войне. Мы хотим отрезать их от финансовой системы США, заморозить все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах и блокировать их поездки в Соединенные Штаты", - заявил Байден.