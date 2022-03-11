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Белый дом намерен ввести санкции в отношении ближайшего соратника Путина

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 17:58
Белый дом намерен ввести санкции в отношении ближайшего соратника Путина Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом предлагает ввести санкции против российского олигарха Юрия Ковальчука. Он является ближайшим соратником Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращения президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома анонсировал, что США планируют внедрить санкции в отношении российских элит и членов их семей. В их число входит Юрий Ковальчук, а также ряд депутатов Госдумы, которые выступали за признания "ЛДНР".

"Эта инициатива последует за многочисленными усилиями наших союзников и партнеров по нацеливанию на российскую элиту и членов их семей, которые наживаются на этой войне. Мы хотим отрезать их от финансовой системы США, заморозить все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах и блокировать их поездки в Соединенные Штаты", - заявил Байден.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, кто такой Юрий Ковальчук. Он является крупнейшим акционером банка "Россия", близким другом и советником Путина еще с 1990-х годов, а также контролирует несколько СМИ.

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