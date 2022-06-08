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США запретили инвесторам покупать долги и акции российских компаний на вторичном рынке

Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство финансов США запретило американским компаниям покупать какие-либо российские долговые обязательства, или акции на вторичных рынках в рамках нового пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Запрет распространяется на все российские долги и затрагивает акции всех российских компаний, а не только тех, которые конкретно указаны в санкционных списках.

Правила по-прежнему позволяют американским инвесторам продавать или продолжать владеть российскими активами. Покупка акций американских фондов, содержащих российские долговые обязательства или акции, также будет возможна.

Напомним, постоянные представители государств Европейского союза утвердили 6 пакет санкций против России 2 июня. Детальнее о том, какие именно ограничения ввел ЕС против РФ в 6 пакете - в статье РБК-Украина.

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