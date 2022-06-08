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США заборонили інвесторам купувати борги та акції російських компаній на вторинному ринку

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство фінансів США заборонило американським компаніям купувати будь-які російські боргові зобов'язання, або акції на вторинних ринках в рамках нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заборона поширюється на всі російські борги й стосується акцій всіх російських компаній, а не тільки тих, які конкретно вказані в санкційних списках.

Правила все ще дозволяють американським інвесторам продавати або продовжувати володіти російськими активами. Купівля акцій американських фондів, що містять Російські боргові зобов'язання або акції, також буде можлива.

Нагадаємо, постійні представники держав Європейського Союзу затвердили 6 пакет санкцій проти Росії 2 червня. Детальніше про те, які саме обмеження ввів ЄС проти РФ в 6 пакеті - у статті РБК-Україна.

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