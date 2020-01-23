В США запрет на "родильный туризм" вступит в силу с 24 января

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Госдепартамент больше не будет выдавать временные визы для иностранцев, которые приезжают с целью "родильного туризма"

В Соединенных Штатах с пятницы, 24 января, вступает в силу запрет на "родительный туризм", когда женщина рожает на территории США, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, с завтрашнего дня Госдепартамент не будет выдавать временные визы для иностранцев, которые приезжают с целью "родильного туризма".

"С 24 января 2020 года Государственный департамент больше не будет выдавать временные визы для иностранцев, стремящихся въехать на территорию Соединенных Штатов с целью "родильного туризма"... Это изменение правил необходимо для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, национальную безопасность и неприкосновенность нашей иммиграционной системы", - говорится в заявлении.

По словам Гришэм, индустрия родильного туризма наносит ущерб системе здравоохранения Соединенных Штатов и способствует криминальной деятельности.

"Нужно защитить неприкосновенность американского гражданства", - добавила она.

Напомним, с октября в Соединенных Штатах вступили в силу новые правила, ужесточающие получение виз. Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства.

Также РБК-Украина писало, что президент Дональд Трамп предлагает принять законы, которые ужесточат проверки для покупателей оружия в Штатах. В частности, глава США предлагает тщательную проверку биографических данных при покупке оружия.