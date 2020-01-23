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У США заборону на "пологовий туризм" набирає чинності з 24 січня

Новини » Політика     23.01.2020 - 21:43
У США заборону на "пологовий туризм" набирає чинності з 24 січня
Фото: Білий будинок (wikimedia.org)

Держдепартамент більше не буде видавати тимчасові візи для іноземців, які приїжджають з метою "пологового туризму"

У Сполучених Штатах з п'ятниці, 24 січня, набирає чинності заборона на "родовий туризм", коли жінка народжує на території США, щоб дитина автоматично отримав американське громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресс-секретаря Білого дому Стефані Грішем.

За її словами, з завтрашнього дня Держдепартамент не буде видавати тимчасові візи для іноземців, які приїжджають з метою "пологового туризму".

"З 24 січня 2020 року Державний департамент більше не буде видавати тимчасові візи для іноземців, які прагнуть в'їхати на територію Сполучених Штатів з метою "пологового туризму"... Це зміна правил необхідно для того, щоб забезпечити громадську безпеку, національну безпеку і недоторканність нашої імміграційної системи", - йдеться в заяві.

За словами Грішем, індустрія пологового туризму завдає шкоди системі охорони здоров'я Сполучених Штатів і сприяє кримінальній діяльності.

"Потрібно захистити недоторканність американського громадянства", - додала вона.

Нагадаємо, з жовтня в Сполучених Штатах набули чинності нові правила, посилюють отримання віз. Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені з-за низького доходу або одержання допомоги з боку держави.

Також РБК-Україна писало, що президент Дональд Трамп пропонує прийняти закони, які посилить перевірки для покупців зброї в Штатах. зокрема, глава США пропонує ретельну перевірку біографічних даних при купівлі зброї.

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