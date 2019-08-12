США ужесточат правила получения виз в США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Нововведение вступает в силу с 15 октября

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит выдачу виз. Об этом РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что новое правило затронет граждан с низкими доходами или тех, кто пользуется программами социальной помощи.

"Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Из-за этого для некоторых категорий иммигрантов может осложниться получение легального статуса в США", - говорится в сообщении.

Нововведение, которое выдвинул помощник Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер, вступает в силу 15 октября.

В Службе гражданства и иммиграции США считают, что мера отвечает интересам налогоплательщиков.

Напомним, Трамп заявил, что Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара. Как сообщалось, на этой неделе Центральный банк Китая дважды устанавливал справочный курс национальной валюты на отметке, превышающей 7 юаней за 1 доллар США. Это минимальное значение курса с 2008 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на фоне торговой войны с Китаем в Соединенных Штатах Америки произошел обвал на рынке акций. 5 августа состоялось наибольшее падение курсов акций за этот год.