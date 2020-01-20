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США ужесточат выдачу виз для борьбы с родильным туризмом

Новости » В мире     20.01.2020 - 10:48
США ужесточат выдачу виз для борьбы с родильным туризмом
Иллюстративное фото (pixabay.com_FeeLoona)

Ежегодно в США рождается около 33 тысяч иностранцев

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Сообщается, что в администрации президента США Дональда Трампа могут уже на этой неделе объявить об ужесточении правил выдачи виз для борьбы с "родильным туризмом". Планируется, что сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в США с целью добиться гражданства для ребенка.

"Эти изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с "родильным туризмом", включая криминальную деятельность в этой индустрии", - сообщил представитель Госдепа США.

Ежегодно на территории США рождается около 33 тысяч детей иностранцев.

Отметим, в США гражданство предоставляется любому человеку, который родился на территории страны.

Напомним, с октября в США вступили в силу новые правила, ужесточающие получение виз. Заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп предлагает принять законы, которые ужесточат проверки для покупателей оружия в Штатах. В частности, глава США предлагает тщательную проверку биографических данных при покупке оружия.

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