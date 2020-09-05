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США заподозрили КНДР в подготовке запуска ракеты с подлодки

Автор: РБК-Украина

Северная Корея может вести подготовку к испытанию баллистической ракеты средней дальности с подводной лодки. Спутниковые снимки верфи "Синпо" свидетельствуют о подозрительной активности КНДР.

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Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Специалисты считают, что власти страны могут вести подготовку к испытаниям ракеты Pukguksong-3. Они отметили наличие нескольких судов в закрытом бассейне. Одно из них напоминает судно ранее уже использованное для буксировки в море баржи "с подводным испытательным стендом".

По мнению экспертов, присутствие этого корабля "наводит на размышления, но не дает окончательных выводов" о подготовке КНДР к предстоящим испытаниям баллистической ракеты.

Напомним, в конце июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету.

Ранее КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

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