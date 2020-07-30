ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

КНДР провела испытания противокорабельной крылатой ракеты

КНДР, Четверг 30 июля 2020 06:44
КНДР провела испытания противокорабельной крылатой ракеты
Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Испытания состоялись в начале июля

Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. По данным военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Об этом сообщает "Ренхап".

КНДР испытала ракету в рамках своих регулярных летних учений. Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

Ранее анализ сделанных лабораторией Planet Labs снимков выявил активный объект в деревне Волло-Ри близ Пхеньяна, который используется для создания ядерных боеголовок.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил".

По его словам, северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту.

Отметим, Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Ранее КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

Также сообщалось, что США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КНДРядерное оружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь