КНДР провела испытания противокорабельной крылатой ракеты

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

Испытания состоялись в начале июля

Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. По данным военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Об этом сообщает "Ренхап".

КНДР испытала ракету в рамках своих регулярных летних учений. Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

Ранее анализ сделанных лабораторией Planet Labs снимков выявил активный объект в деревне Волло-Ри близ Пхеньяна, который используется для создания ядерных боеголовок.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность из-за "давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил".

По его словам, северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту.

Отметим, Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Ранее КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

Также сообщалось, что США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.